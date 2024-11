Dzięki tym oknom zaoszczędzisz pieniądze. To inwestycja w przyszłość

Termochromowe okna wykonane z perowskitów funkcjonują w taki sposób, że potrafią przechodzić od stanu pełnej przezroczystości do odbijania promieni słonecznych. W ten sposób efektywność energetyczna budynków może być znacznie poprawiona, a koszty ogrzewania i chłodzenia obniżone, co sprzyja utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Dzięki umieszczeniu warstwy perowskitowej między dwiema taflami szkła, te okna posiadają zdolność adaptacji do warunków termicznych. Latem zmniejszają ilość ciepła dostającego się do wnętrza, a zimą zapobiegają jego ucieczce. W efekcie mniej potrzebujemy ogrzewania i klimatyzacji, co prowadzi do oszczędności energii i pieniędzy.