Naukowcy stworzyli ciekawe urządzenie. Ta kamera widzi dźwięk

Urządzenie opracowane przez zespół naukowców z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu to prawdziwa rewolucja. To nie jest zwykła kamera – potrafi ona rejestrować dźwięki , zamieniając je w obrazy dzięki specjalistycznej technologii laserowej. Brak konwencjonalnego mikrofonu czyni tę kamerę naprawdę niezwykłym narzędziem.

Synestezja to zjawisko, w którym zmysły łączą się w nietypowy sposób – niektórzy mogą widzieć dźwięki lub słyszeć kolory . Naukowcy postanowili wykorzystać tę koncepcję, tworząc maszynę, która naśladuje ten fenomen. Chociaż nie chodzi tu o biologiczne doświadczenie, maszyna zyskała zdolność „widzenia” dźwięków.

Technologia opiera się na pomiarach laserowych, dzięki którym kamera potrafi zarejestrować drgania z niezwykłą precyzją . Możliwe jest odtworzenie dźwięku całej orkiestry, nie tylko pojedynczych instrumentów. Wszystko to dokonuje się bez tradycyjnych metod rejestrowania dźwięków, jak mikrofony – w przetworzeniu dźwięku na obraz, kamera wykorzystuje jedynie światło i precyzyjne pomiary.

Odkrycie to ma potencjał znacząco wpłynąć na przemysł muzyczny, naukowy oraz technologiczny. Technologia ta jest nie tylko ciekawostką, ale dostarcza nowych narzędzi do analizy i obrazowania dźwięków w sposób dotąd niespotykany. Więcej szczegółów o projekcie można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wynalazkowi. Naukowcy wierzą, że to dopiero początek długiej drogi w rozwoju tej nowej technologii.