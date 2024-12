Kiedy ubierać choinkę? Ten termin będzie najlepszym rozwiązaniem

We współczesnym świecie wiele osób ubiera swoje drzewka, kiedy tylko pozwala im na to czas. Są także tacy, którzy mają własne tradycje i wybierają na tę okazję konkretne dni, jak 6 grudnia czy początek miesiąca. Niemniej tradycja nakazuje dekorację drzewka w wigilię rano . Czy to nadal jest dobry wybór?

Warto zdać sobie sprawę, że 24 grudnia bywa szczególnie zajętym dniem i może nie być najlepszym momentem na te przygotowania . Od samego rana można wyczuć świąteczną krzątaninę związaną z przygotowaniami do wieczerzy, a dodatkowy bałagan spowodowany dekorowaniem może doprowadzić do nieporozumień w rodzinie.

Zgodnie z zaleceniami Kościoła katolickiego najlepszym momentem na ubieranie choinki jest czas maksymalnie tydzień przed świętami. To nie tylko zminimalizuje stres, ale także pozwoli cieszyć się świątecznym nastrojem. Co do samej choinki, niektórzy zdejmują ozdoby już przed Sylwestrem, ale zgodnie z tradycją, drzewko może stać do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego.