Fotowoltaika – problemy z przyłączeniem instalacji do sieci

Fotowoltaika cieszy się w Holandii dużą popularnością. Niestety jest ona nawet większa, niż możliwości tamtejszego systemu dystrybucji energii. Na terenie Niderlandów pojawiają się problemy z przyłączeniem instalacji do sieci. Winę za to ponosi jej nadmierne obciążenie.

LTO Noord alarmuje

Jak donosi PV-Magazine, stowarzyszenie rolników i ogrodników LTO Noord stara się nagłośnić problem, który dotyka mieszkańców holenderskich wsi. Ze względu na małą przepustowość i nadmierne obciążenie systemu dystrybucyjnego, nie mogą oni przyłączać do sieci zamontowanych instalacji fotowoltaicznych. Straty są ogromne.

Kiedy instalacja zostanie przyłączona?

Hodowca bydła z Fryzji zdecydował się na zakup instalacji fotowoltaicznej składającej się z 800 modułów. Niestety o tym, że nie będzie mógł jej uruchomić dowiedział się dopiero po zakończeniu inwestycji. Według informacji udzielonych przez LTO Noord, instalacja będzie mogła zostać uruchomiona dopiero w 2024 roku.

Rolnik co miesiąc ponosi wysokie koszty związane ze spłacaniem kredytu i utrzymaniem instalacji w odpowiednim stanie, a nic na tym nie zyskuje. I nie jest to pojedynczy przypadek.

Szacuje się, że w 2050 roku w Holandii będą funkcjonowały elektrownie słoneczne o łącznej mocy od 38 do nawet 125 GW. Jeśli jednak już teraz pojawiają się problemy z przyłączaniem instalacji do sieci na terenach wiejskich, to znak, że pora interweniować.

Zapowiedziano walkę o modernizację sieci oraz o wypłatę odszkodowań rolnikom, którym uniemożliwiono produkcję energii.

Źródło: PV-Magazine