Ile mogą być warte zużyte panele fotowoltaiczne? Kwota robi wrażenie

Instalacje fotowoltaiczne, zarówno te w domach, jak i te przemysłowe, zyskują na znaczeniu w energetyce Polski i świata. W poszukiwaniu czystej energii, fotowoltaika staje się naturalnym wyborem. Mimo że odnawialne zasoby energii oferują wiele korzyści, nie są one pozbawione pewnych minusów.

Jak informuje innovationnewsnetwork.com, Australia, intensywnie rozwijając swoje zasoby energii słonecznej w ostatnich latach, zdecydowanie obniżyła emisję CO 2 . Ale taki rozwój kryje w sobie wyzwania na przyszłość. Największą troską jest recykling ok. 80 milionów paneli fotowoltaicznych, które wkrótce mogą przestać działać efektywnie. Jak planujemy to rozwiązać?