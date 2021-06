Hyperloop na Podkarpaciu. Powstaje najdłuższy odcinek w Europie

Odcinek testowy to inwestycja prowadzona przez firmę Nevomo. Jak podaje serwis Na Kolei, dzięki porozumieniu z właścicielem infrastruktury kolejowej, spółką CIECH Sarzyna, w lecie 2021 roku Nevomo rozpoczyna budowę najdłuższego w Europie odcinka testowego kolei hyperloop. Będzie miał długość 750 metrów.

Cieszę się, że dołożymy niewielką cegiełkę do zbudowania prawdziwie rewolucyjnej technologii w transporcie publicznym. Wojciech Babski, CIECH Sarzyna.

Co istotne, odcinek posłuży do testowania kilku nowatorskich technologii, jak magrail, kolej z napędem liniowym, a także rozwiązania wykorzystujące pasywną lewitację. Technologie te składają się na przyszłościowe rozwiązania, które – jak zapewnia Nevomo – do 2025 roku powinny być gotowe do rynkowego debiutu.

Wizualizacja kolei Nevomo (Nevomo)

Budowa toru testowego w skali 1:1 na terenie udostępnionym przez spółkę CIECH Sarzyna to kolejny kamień milowy w rozwoju technologii magrail. Pomyślne przeprowadzenie tych testów otwiera drogę do pilotażowych wdrożeń technologii, które planowane są na lata 2022–2024. Oczekuje się, że już w 2025 roku technologia magrail będzie od strony technicznej w pełni gotowa do wprowadzenia na rynek. Paweł Radziszewski, Nevomo

Co istotne, testowane przez Nevomo technologie będą możliwe do łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą i taborem kolejowym. Budowa toru będzie współfinansowana przez Unię Europejską.