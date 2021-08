Ripsaw EV3 F4 to najszybszy pojazd gąsienicowy. Każdy może go kupić

Ripsaw EV3 F4 to dziecko firmy Howe & Howe. Prace nad nim trwały wiele lat, ale w końcu udało się domknąć projekt i udostępnić pojazd do sprzedaży. Jest on dostępny dla każdego chętnego, choć nie da się ukryć, że nie jest to sprzęt na każdą kieszeń.

"Sportowy czołg" swoje kosztuje, ale zapewnia niezapomniane wrażenia. Za 500 tys. dolarów, czyli blisko 2 mln złotych, można nabyć najszybszy na świecie pojazd dwugąsienicowy. Jego prędkość maksymalna wynosi 96 kilometrów na godzinę.

Ripsaw EV3 F4 napędza 6,6-litrowy silnik diesla Duramax, którego moc to 1500 koni mechanicznych. Motor musi być potężny, bo konstrukcja waży ponad 4,5 tony. Ponadto Ripsaw posiada około 50-centymetrowy prześwit i niewielki, bo niespełna 2,5-metrowy promień skrętu. Wysoka cena maszyny nie jest jednak wyłącznie efektem jej niezłych osiągów.

Wnętrze Ripsaw EV3 F4 (Howe and Howe)

Sprzęt firmy Howe & Howe jest też dobrze wyposażony. Posiada odpowiednie oświetlenie i kamerę termowizyjną FLIR, dzięki czemu jest w pełni użyteczny także w nocy. Ponadto jest to pojazd, który dba o komfort pasażerów, choćby przez takie detale jak podgrzewana kierownica i świetne nagłośnienie.



Ripsaw EV3 F4 to pojazd przeznaczony do jazdy w trudnym terenie, więc oczywiste jest, że wyposażony jest w bardzo wytrzymałą ramę. Co ciekawe — sprzęt odnajdzie się także w militariach. Firma Howe & Howe nawiązała współpracę z firmą Textron Systems w celu uzbrojenia pojazdu.