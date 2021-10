Pierwsze wyspy energetyczne świata. Jedna z nich powstanie na Bałtyku

Na energetycznych wyspach powstaną fabryki produkujące zielony wodór oraz systemy magazynujące energię odnawialną pochodzącą z farm słonecznych i wiatrowych. Jakiś czas temu duńskie Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej zwróciło się do krajowego operatora Energinet z prośbą o zbadanie, czy planowana na Bałtyku wyspa projektu Bornholm Energy Island będzie mogła pomieścić 3GW mocy zamiast 2GW. Zarządzenie resortu będzie wymagało nowej polityki i decyzji rządu dot. wykorzystania terenów pod budowę morskiej energetyki wiatrowej.

Wyspa zasili miliony domów

Wyspa na Morzu Północnym będzie znajdować się z kolei na zachód od Jutlandii, a dokładniej — ok. 80 km od miasta Thorsminde. Według przedstawionych planów ma łączyć i dystrybuować energię z okolicznych morskich farm wiatrowych. Początkowa minimalna moc wiatrowa wyspy będzie wynosić 3 GW, z możliwością rozbudowy do 10 GW. Aby lepiej zobrazować oczekiwania duńskiego rządu, należy dodać, że 1GW wystarczy na dostarczenie energii dla miliona gospodarstw domowych.

Koszt inwestycji na Morzu Północnym ma oscylować w granicach 210 miliardów koron (ok. 129 mld złotych). Wyspa ma zajmować powierzchnię 120 tys. metrów kwadratowych. Duńska Agencja Energii zamierza rozpocząć przetarg na jej budowę już w przyszłym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się w 2023 r. Docelowo dwie wyspy energetyczne mają powstać do 2030 r. Ich budowę poparła pod koniec czerwca 2020 r. większość duńskiego parlamentu. Rząd twierdzi, że będzie to największy projekt infrastrukturalny w dziejach kraju.

Ekologiczne rajskie wyspy

Bez wątpienia będziemy bardzo zajęci osiągnięciem wszystkiego przed 2030 r. Jednak konieczne jest również znaczne zwiększenie tempa prac i ekspansji, jeśli mamy w Europie osiągnąć nasz cel 60 GW offshore w 2030 r. i 300 GW w 2050 r. – mówi Thomas Egebo, szef Energinet, cytowany przez portal GospodarkaMorska.pl.

Oprócz wysp energetycznych Dania zamierza wybudować dla celów turystycznych 9 ekologicznych sztucznych wysp. Będą one położone ok. 10 km od stolicy kraju, a ich łączna powierzchnia wyniesie 3 mln metrów kwadratowych.

