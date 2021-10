PowerPod – najnowocześniejsza turbina wiatrowa na świecie

Turbina PowerPod to rozwiązanie problemów, trapiących energetykę wiatrową. Jest mała, bezpieczna dla ludzi i zwierząt, a do tego bardziej efektywna od tradycyjnych rozwiązań. Jak to możliwe?

Materiał powstał w ramach ekologicznej akcji WP naturalnie.