Fotowoltaika a blackout. Czy instalacja działa w czasie awarii?

Fotowoltaika to kosztowna inwestycja. Niektórzy sprzedawcy reklamują instalacje fotowoltaiczne jako źródło własnego prądu. Ile prawdy tkwi w tym zdaniu? Czy instalacja fotowoltaiczna ocali nas, gdy blackout stanie się faktem i pojawi się konieczność przeżycia kilku godzin lub dni bez prądu z sieci?

Polska na razie może spać spokojnie. W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się wyłączeń prądu, w związku z czym władze nie mówią o blackoucie. Nieco inaczej ma się sprawa na Zachodzie. Austria i Niemcy zaczynają już przygotowywać obywateli do wizji konieczności funkcjonowania bez prądu. Niektórzy z pewnością zastanawiają się, czy fotowoltaika może być w takiej sytuacji zbawieniem.

Znaczna część instalacji fotowoltaicznych , które są montowane w Polsce, to instalacje on-grid. Ich głównymi elementami są moduły fotowoltaiczne produkujące prąd stały (DC), oraz falownik, który zmienia go na prąd zmienny (AC), czyli taki, jaki jest dostępny w gniazdkach.

Część produkowanego przez instalacje on-grid prądu jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki oddawane są do sieci przesyłowej. "Sercem" całego systemu jest falownik, który do prawidłowego działania potrzebuje zasilania ze strony AC. W przypadku zaniku napięcia zmiennego falownik przestaje pracować - ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które mogłyby prowadzić prace na sieci przesyłowej w trakcie wyłączenia.