Pierwsza prezerwatywa unisex. Mogą ją stosować kobiety i mężczyźni

Produkt o nazwie Wondaleaf Unisex Condom jest wykonany z poliuretanu, który jest cienki i elastyczny, a jednocześnie mocny i wodoodporny. "To w zasadzie zwykła prezerwatywa z przylepną powłoką" – mówi o produkcie jego wynalazca, ginekolog John Tang Ing Chinh pracujący w firmie Twin Catalyst, zajmującej się produkcją artykułów medycznych.

Prezerwatywy dla każdego

Zabezpieczenie jest kleiste tylko z jednej strony, dlatego może być wywijane i używane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn – podaje agencja Reutera. "To prezerwatywa z przylepną powłoką, która przykleja się do pochwy lub penisa, a także zakrywa przyległy obszar dla dodatkowej ochrony" - wyjaśnia jej twórca. I dodaje, że poliuretan jest tak cienki, iż prawie go nie czuć.

Produkt Wondaleaf Unisex Condom przeszedł już kilka faz badań klinicznych. Docelowo ma trafić do sprzedaży jeszcze w grudniu br. Zapowiadana cena pudełka z dwiema prezerwatywami to ok. 3,60 dol. (ok.14,40 zł).

„Biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych przez nas badań klinicznych, jestem spokojnej myśli, iż z czasem będzie to znaczący dodatek do wielu metod antykoncepcyjnych stosowanych w zapobieganiu niezamierzonym ciążom i chorobom przenoszonym drogą płciową” – mówi John Tang Ing Chinh, cytowany przez agencję Reutera.

