Akcesoria do sprzątania łazienki. Tanie dodatki do każdego domu

Przygotowaliśmy kilka propozycji tanich akcesoriów do sprzątania łazienki, które sprawdzą się w każdym domu. To dodatki na każdą kieszeń, które obok podstawowych urządzeń do zachowania czystości w domu warto mieć pod ręką.

Szczotka do czyszczenia fug za kilka złotych

Ten niewielki dodatek można kupić właściwie w każdym sklepie ogólnobudowlanym, ale też na większości serwisów sprzedażowych online. Najtańszą (zamawiane przez internet) można kupić nawet za 3 zł, zatem w istocie jest to gadżet do sprzątania na każdą kieszeń.

Przyda się przede wszystkim w łazience, gdzie fugi są wyjątkowo narażone na zabrudzenia z uwagi na ciągłą ekspozycję na wodę (szczególnie w okolicach kabiny prysznicowej i wanny). Można ją też wykorzystać w trudno dostępnych miejscach (np. przyciski na pralce).

Do prewencyjnego utrzymania fug w czystości w zupełności wystarczy szczotka z podstawowym płynem do czyszczenia. Do bardziej zanieczyszczonych fragmentów można użyć specjalnego płynu zawierającego m.in kwas azotowy i fosforowy. Tę tanią szczotkę warto mieć pod ręką i regularnie czyścić spoiwa, aby uniknąć pojawienia się trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Szczotka do czyszczenia fug. © Aliexpress | Daily necessities direct sales Store

Szczoteczka do czyszczenia słuchawki prysznicowej

To kolejny produkt, który można kupić za kilka złotych, a sprawdzi się w każdym domu. Specjalne szczoteczki do czyszczenia słuchawki prysznicowej przydadzą się m.in. do usunięcia zatkanych przez kamień otworów w słuchawce.

Utrzymanie czystości przy użyciu tego sprzętu może wydawać się monotonnym zajęciem, ale efekt końcowy wynagradza każdą minutę poświęconą na czyszczenie pojedynczych otworów. Końcówka o średnicy mniejszej niż 0,7 mm z polimerowym włosiem powinna poradzić sobie z każdym zabrudzeniem.

Szczoteczki do czyszczenia słuchawki prysznicowej. © Aliexpress | Ivyshion kitchen life store

Warto zaznaczyć, że rolę szczoteczki do czyszczenia słuchawki prysznicowej mogą też pełnić wyciory do aparatu ortodontycznego, który w budowie niewiele różni się od wspomnianego akcesorium. Tego typu szczoteczki do aparatu można kupić w każdej drogerii, choć ich cena – z uwagi na przeznaczenie – może być wyższa w porównaniu do tych prysznicowych.

Elektryczna szczotka do czyszczenia łazienki

Uniwersalne narzędzie, które w serwisach sprzedażowych producenci reklamują hasłem "4 w 1" lub "5 w 1" w zależności od ilości dołączonych końcówek. Najtańsze tego typu urządzenie z kilkoma wymiennymi szczotkami to wydatek ok. 50 zł i pozwoli kompleksowo zadbać o toaletę.

Szczotka z wymiennymi końcówkami do czyszczenia łazienki. © Aliexpress | Kuzma Home Appliances Store

Przy wyborze podobnego sprzętu warto zwracać uwagę na zasilanie – ładowana z USB i bezprzewodowa szczotka będzie lepszym rozwiązaniem od przewodowego, którego kabel skutecznie ogranicza zasięg. Drugim kryterium jest ilość dołączonych końcówek. Trzy to najbardziej optymalny zestaw, bo jedna pozwola szorować trudne zabrudzenia, druga polerować wyczyszczone powierzchnie, a trzecia nada się do podstawowego mycia.

Dzięki temu dodatkowi bez trudu poradzisz sobie z wypolerowaniem chromowanych elementów w toalecie, przetarciem lustra z codziennych zabrudzeń, ale też wyszorowaniem ceramicznych powierzchni.

Norbert Garbarek, dziennikarz Gadżetomanii