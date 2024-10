Akcesoria, które warto mieć w samochodzie. Te rzeczy są niezbędne

Jazda samochodem to dla wielu codzienność, a dobrze wyposażone auto potrafi znacząco podnieść komfort i bezpieczeństwo podróży. Niezależnie od tego, czy poruszamy się po mieście, czy planujemy dłuższą trasę, odpowiednie akcesoria mogą okazać się nieocenione. W artykule przedstawiamy listę rzeczy, które warto mieć zawsze pod ręką – od elementów przydatnych na co dzień, po te, które sprawdzą się w sytuacjach awaryjnych. Dzięki nim unikniesz niepotrzebnego stresu i zapewnisz sobie spokojniejszą podróż.

Współczesna jazda samochodem bez wsparcia telefonu wydaje się nie do pomyślenia. Wielofunkcyjny uchwyt do telefonu od Qifutan można zamontować zarówno na szybie, desce rozdzielczej, jak i w kratce nawiewu. Dzięki regulowanemu ramieniu możemy ustawić smartfon pod dowolnym kątem.

Okulary przeciwsłoneczne to must have dla kierowców w słoneczne dni. Nie w każdym samochodzie znajdziemy jednak specjalny schowek na nie. W takim przypadku przyda się uchwyt Yuoyar, który montowany na osłonie przeciwsłonecznej, zapewnia łatwy dostęp do okularów.