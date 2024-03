Aktualizacja Bosch eBike Systems. Nowe funkcje dla rowerzystów

Co więcej, urządzenia z linii Bosch eBike Systems zyskają możliwość łączenia się z zewnętrznymi czujnikami tętna oraz inteligentnymi zegarkami, co umożliwi wyświetlanie danych pomiarowych. Dzięki temu, użytkownicy będą mogli monitorować swoją kondycję fizyczną również za pośrednictwem aplikacji eBike Flow. Owszem, korzystając z rowerów elektrycznych również można zatroszczyć się o własną sprawność fizyczną, a najnowsza aktualizacja znacznie usprawnia dostęp do informacji o efektywności jazdy na wyświetlaczach rowerowych. W najnowszej aktualizacji zasługuje na uwagę również opcja prezentacji danych dotyczących mocy generowanej przez użytkownika w odniesieniu do mocy silnika, co pozwoli na lepszą kontrolę wydajności i optymalizację zużycia energii z baterii, a co za tym idzie, w ekstremalnych przypadkach, na wydłużenie zasięgu roweru.