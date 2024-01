Amazfit Helio Ring, czyli inteligentny pierścionek. Zastąpi opaski sportowe?

Amazfit Helio Ring to zdecydowanie więcej niż tylko gadżet. Jest to urządzenie przeznaczone dla profesjonalistów, szczególnie sportowców. Podczas prezentacji Helio Ring, przedstawiciel Amazfit został zapytany o różnice między ich produktem a innymi smart ringami dostępnymi na rynku. W odpowiedzi firma podkreśliła, że Helio Ring wyróżnia się dokładnością pomiarów i niezawodnością, co czyni go idealnym wyborem dla osób, które chcą monitorować swoje parametry fizjologiczne przez całą dobę.

Do analizy zgromadzonych danych z Helio Ring służy aplikacja ZEPP. Po połączeniu z urządzeniem mobilnym, aplikacja ta dostarcza użytkownikowi cenne informacje. Dla sportowców szczególnie istotne będą dane dotyczące gotowości do kolejnego wysiłku, regeneracji po treningu czy zawodach. Zaawansowane algorytmy aplikacji mogą również przewidzieć formę sportowca, np. przygotowując go do biegów na różnych dystansach, od 2 km do maratonu.