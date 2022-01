Amerykański F-15 nad Europą. Leciał z prędkością ponad 800 km/h

Serwis UK Defence Journal donosi, że amerykański F-15 zauważono nad Glasgow, największym miastem Szkocji. Jego przelot w tym regionie miał związek z rutynowymi ćwiczeniami. Maszyna zmierzała do bazy Royal Air Force (RAF) Lakenheath, która znajduje się niedaleko wioski Lakenheath w Suffolk w Anglii. To największa baza Sił Powietrznych USA w Anglii i jedyne skrzydło myśliwców F-15 w Europie (USAFE).

Stacjonujące w bazie myśliwce Boeing F-15E Strike Eagle oraz F-15C Eagle są wyposażone w zaawansowane technologie. Pierwszy ze wspomnianych modeli wykorzystuje m.in. precyzyjne pociski kierowane (PGM). Są one wyposażone w nocny system nawigacji i celowania w zakresie podczerwieni na niskim pułapie (LANTIRN - Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night), technologię Sniper Advanced Targeting Pod, czyli zaawansowany system celowniczy opracowany przez Lockheed Martin.