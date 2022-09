Antena, za którą zapłacisz karę. Nawet 2,5 tys. złotych

Podczas budowy domu trzeba uporać się z wieloma niedogodnościami. Tak złożone przedsięwzięcie wymaga czujności i spełniania wielu wymogów. Prawo budowlane w wielu przypadkach nie pozostawia pola do manewru, w związku z czym inwestorzy muszą uważać, by przez drobny błąd nie narazić się na wysokie kary. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja osób, które chcą dokonać przeróbek w już istniejących budynkach.

Czasem może tu chodzić o naprawdę proste czynności. Przykładem takiej sytuacji może być montaż anteny do odbioru sygnału telewizyjnego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. - nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wykonywanie robót polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych.

W określonych okolicznościach montaż anteny na dachu może wiązać się z wysoką karą. Dotyczy to dość rzadkiej sytuacji. Dochodzi do niej, gdy antena jest zamontowana na maszcie o wysokości większej niż trzy metry. Według art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. pr. bud. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Serwis prawo.pl podaje, że właściwy organ może nakazać rozbiórkę obiektu, jeśli powstał on bez zgłoszenia lub mimo wyrażenia sprzeciwu przez organ (art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rzadko zdarza się, by antena musiała być montowana na tak dużej wysokości. Może to być jednak możliwe tam, gdzie występuje gęsta zabudowa, a także tam, gdzie ukształtowanie terenu nie sprzyja odbiorowi sygnału. Jednak należy pamiętać, że przy takim przedsięwzięciu konieczne jest stosowanie się do przepisów.