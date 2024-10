Apple iPad mini 7 vs iPad mini 6. Który z nich warto kupić?

Apple nieustannie rozwija swoje produkty, a premiera iPada mini 7 po trzech latach przerwy wywołała spore zainteresowanie. Nowy model, choć na pierwszy rzut oka niewiele różni się od poprzednika, kryje wiele istotnych zmian, które mogą przekonać użytkowników do jego zakupu. W tym artykule porównujemy najważniejsze funkcje iPada mini 7 i iPada mini 6, aby ułatwić wybór osobom zastanawiającym się nad nowym tabletem.

Apple iPad mini 7 - premiera nowego urządzenia technologicznego giganta

Apple iPad mini 7 pojawił się na rynku po trzech latach oczekiwania, przyciągając uwagę użytkowników szukających kompaktowego i wydajnego tabletu. Chociaż jego design nie różni się znacząco od poprzedniego modelu, to zmiany, które zaszły pod "maską", robią wrażenie. Nowy A17 Pro chip zapewnia znaczący wzrost wydajności – aż o 30% szybciej w kwestii procesora i o 24% wydajniej w grafice w porównaniu do iPada mini 6. To sprawia, że nowy model świetnie nadaje się do bardziej wymagających zadań, takich jak edycja wideo czy grafika.

Apple zadbało również o ulepszenie aparatu, wprowadzając Smart HDR 4 i nową wersję lampy błyskowej True Tone, co powinno przynieść lepszą jakość zdjęć, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych. Zmiany w kwestii konektoryki także nie umknęły uwadze – port USB-C zapewnia teraz dwukrotnie szybsze przesyłanie danych, a nowe wsparcie dla Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E sprawia, że łączność z internetem i urządzeniami peryferyjnymi jest jeszcze bardziej wydajna.

Jak iPad mini 7 wypada na tle iPad mini 6?

Porównując iPad mini 7 z jego poprzednikiem, czyli iPad mini 6, można zauważyć kilka kluczowych różnic, które mogą wpłynąć na wybór odpowiedniego modelu. Chociaż oba tablety mają podobny wygląd i wymiary, różnice w wydajności są znaczące.

Wydajność to największy atut nowego modelu. iPad mini 7 posiada A17 Pro chip, który oferuje dużo lepsze osiągi niż A15 Bionic zastosowany w iPadzie mini 6. Dla osób, które potrzebują tabletu do bardziej zaawansowanych zadań, takich jak montaż wideo czy edycja zdjęć, nowy chip zapewnia płynność i szybkość działania. Wzrost wydajności jest szczególnie widoczny przy pracy z aplikacjami wielozadaniowymi, dzięki podwojonej ilości RAM (8 GB w porównaniu do 4 GB w iPadzie mini 6).

Warto również wspomnieć o wsparciu dla ray-tracingu w grach, które dostępne jest w najnowszym modelu, co czyni iPad mini 7 lepszym wyborem dla graczy. Chociaż ta technologia nie jest jeszcze szeroko wykorzystywana, daje obietnicę lepszych efektów wizualnych w przyszłych grach mobilnych.

Jeśli chodzi o aparaty, oba modele posiadają 12 MP z przodu i z tyłu, jednak iPad mini 7 oferuje wsparcie dla Smart HDR 4, co przekłada się na lepsze odwzorowanie szczegółów i kolorów na zdjęciach. Nowa lampa błyskowa True Tone w iPadzie mini 7 to kolejny atut, który może wpłynąć na jakość zdjęć przy słabym oświetleniu.

Na polu konektoryki, iPad mini 7 również wypada lepiej – wyższe prędkości przesyłania danych dzięki USB-C o przepustowości do 10 Gbps (w porównaniu do 5 Gbps w iPadzie mini 6), oraz wsparcie dla nowego standardu Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E, co przyspiesza komunikację z sieciami i urządzeniami zewnętrznymi. Warto dodać, że iPad mini 7 oferuje minimum 128 GB miejsca na pliki, co czyni go lepszym wyborem dla osób, które potrzebują większej przestrzeni na dane.

iPad mini 7 is HERE! Everything NEW!

