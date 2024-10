Duże plany Apple na 2025 roku. Flagowy model przejdzie metamorfozę?

Apple od lat wyznacza trendy na rynku smartfonów , a każdy kolejny model budzi ogromne zainteresowanie. Tym razem gigant z Cupertino planuje dokonać prawdziwej rewolucji w swoim budżetowym modelu, jakim jest iPhone SE 4 . Zmiany mają objąć nie tylko wygląd, ale również zastosowane technologie, co sprawia, że oczekiwania wobec tego modelu są ogromne.

Apple już od lat przyzwyczaiło nas do wprowadzania innowacji, które zmieniają rynek technologii . Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, firma planuje duże zmiany na 2025 rok , które mają zrewolucjonizować nie tylko wygląd, ale również funkcjonalność jej flagowych produktów.

W nadchodzącym iPhone SE 4 Apple postawi na odważne zmiany, które mają nadać temu modelowi nowoczesny wygląd oraz wyższy poziom funkcjonalności. Najbardziej widoczną modyfikacją będzie większy ekran , który ma zastąpić dotychczasowy panel o przekątnej 4,7 cala. Nowy wyświetlacz o rozmiarze 6,1 cala oraz konstrukcja przypominająca iPhone’a 14 z płaskimi ramkami to krok w stronę nowoczesności. Zgodnie z zapowiedziami, wymiary telefonu wyniosą 147,7 x 71,5 x 7,7 mm , co oznacza, że nowy SE będzie porównywalny z bardziej zaawansowanymi modelami z oferty Apple.

iPhone 16 i jego nowe funkcje. Co się zmieni po premierze smartfona?

To nie koniec zmian – zniknie Touch ID, które zostanie zastąpione przez Face ID, umieszczone w charakterystycznym dla nowszych modeli notchu. Kolejną nowością będzie przejście z ekranu LCD na OLED, co poprawi jakość obrazu oraz wydłuży czas pracy na baterii. Dodatkowo, USB-C zastąpi dotychczasowe złącze Lightning, co ma ujednolicić standardy ładowania w ofercie Apple. Wszystkie te zmiany mają sprawić, że iPhone SE 4 stanie się bardziej atrakcyjny dla użytkowników szukających zaawansowanego technologicznie, ale wciąż przystępnego cenowo smartfona.