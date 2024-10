Apple szykuje kolejną premierę. Mac mini i iPad mini już w listopadzie?

Apple od lat wyznacza trendy na rynku technologii, a każda kolejna premiera budzi ogromne emocje wśród fanów marki oraz profesjonalistów. Jesień 2024 roku zapowiada się niezwykle interesująco – według doniesień Marka Gurmana z Bloomberga, firma planuje wprowadzenie nowych wersji Mac mini i iPad mini, które mają zachwycić zarówno designem, jak i funkcjonalnością. Te niewielkie urządzenia, które mają być dostępne już w listopadzie, mogą po raz kolejny pokazać, że innowacyjność i kompaktowość mogą iść w parze.

Już niedługo kolejne premiery od Apple?

Apple nie zwalnia tempa i ponownie zaskoczy użytkowników nowymi produktami, które trafią na rynek jeszcze tej jesieni. Według informacji, które ujawnił Mark Gurman z Bloomberga, firma planuje zaprezentować nowe modele MacBook Pro, całkowicie przeprojektowanego Maca mini oraz iPada mini.

Choć szczegóły wciąż są owiane tajemnicą, niektóre z tych urządzeń mogą trafić do sprzedaży już 1 listopada, co oznacza, że wielbiciele Apple mają na co czekać.

Mac mini i iPad mini zrewolucjonizują rynek?

Nowe wersje Mac mini i iPad mini mają szansę zyskać status game-changerów na rynku technologii. Mac mini z procesorem M4 ma być mniejszy od swoich poprzedników — według Gurmana jego rozmiar będzie zbliżony do Apple TV, co czyni go jednym z najbardziej kompaktowych komputerów stacjonarnych w ofercie Apple. Taki zmniejszony rozmiar może jednak oznaczać, że urządzenie straci porty USB-A, co może budzić pewne kontrowersje wśród użytkowników oczekujących tradycyjnych rozwiązań.

Z kolei iPad mini, również zapowiadany na listopad, ma być wyjątkowo lekki i funkcjonalny, co czyni go idealnym wyborem dla osób szukających wydajnego urządzenia o niewielkich rozmiarach. Oczekuje się, że najnowszy iPad mini otrzyma usprawnienia wydajnościowe i być może kilka dodatkowych funkcji, które zadowolą zarówno miłośników multimediów, jak i profesjonalistów.

iPad mini i Mac mini to flagowe produkty Apple'a © canva.com | Africa Images