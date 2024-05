Apple ma kłopoty. Czy nadąży za rozwojem AI?

W branży technologicznej przyjęło się, że nowe wersje systemów operacyjnych i sprzętu pojawiają się co roku. Apple szczególnie polubił tę strategię, wypuszczając nowe modele iPhone’ów i wersje iOS-u niemal dokładnie co 12 miesięcy. Firma traktuje swój system operacyjny jako pakiet aplikacji własnego autorstwa, a każda nowa wersja iOS-u przynosi aktualizacje takich programów jak Safari, iMessage, Apple Music, Mapy i innych.

Taka polityka ma jednak wadę. Większe nowości muszą czekać na z góry ustaloną datę premiery. Na przykład, jeśli Apple skończy prace nad nową, przełomową wersją przeglądarki, użytkownicy zobaczą ją dopiero we wrześniu, razem z innymi nowościami. To rozwiązanie sprawdzało się dotąd, ponieważ rozwój technologii był raczej ewolucyjny niż rewolucyjny.

Jednak warto podkreślić termin debiutu Gemini. Twórcy nie czekali do corocznej konferencji Google I/O ani do premiery nowej wersji Androida. Program trafił do użytkowników tak szybko, jak było to możliwe, ponieważ Google zdaje sobie sprawę, że w dobie dynamicznego rozwoju AI każdy dzień może mieć znaczenie.