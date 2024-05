iPhone 16 Pro Max ma mieć nową baterię. Co to oznacza dla użytkowników?

Ming-Chi Kuo, od lat dostarczający zakulisowe informacje o produktach Apple, tym razem przeanalizował iPhone'a 16 Pro Max. Po zbadaniu łańcucha dostaw stwierdził, że Apple wyposażony tego smartfona w akumulator o wyższym współczynniku Wh/kg. Oznacza to, że bateria będzie miała wyższą gęstość energetyczną.

Baterię o większej gęstości energetycznej można wykorzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, da się zwiększyć pojemność takiej baterii bez konieczności zmieniania jej rozmiaru. Po drugie, można zmniejszyć rozmiar akumulatora, zachowując tę samą pojemność, co pozwala na odchudzenie telefonu lub dodanie dodatkowych komponentów. Pozostaje także trzecia opcja, łącząca w sobie zalety obu wcześniej wymienionych. Można stworzyć baterię, która będzie trochę mniejsza i zarazem bardziej pojemna.

Wyższa gęstość energetyczna wiąże się również z osiąganiem wyższych temperatur. To oczywiście stanowi problem, ale aby temu zaradzić, Apple zamierza użyć w iPhonie 16 Pro Max obudowy baterii ze stali nierdzewnej zamiast aluminium. Kuo spekuluje, że zastosowanie twardszego materiału nie tylko poprawi odprowadzanie ciepła, ale także ochroni akumulator przed uszkodzeniami oraz może ułatwić jego wymianę.

Na razie nowy typ baterii ma być zastosowany tylko w jednym z czterech modeli iPhone'a 16. Analityk twierdzi jednak, że jeśli masowa produkcja przebiegnie bez problemów, a sama bateria sprawdzi się w praktyce, to w przyszłym roku ta technologia zostanie wprowadzona we wszystkich modelach iPhone 17.

Poza nową baterią iPhone 16 Pro Max będzie miał kilka innych interesujących cech. Zostanie wyposażony w 6.9-calowy ekran OLED. W efekcie będzie większy niż mający 6.7 cala model 15 Pro Max. Ma być on też od niego nieco wyższy i szerszy, ale zachowa tę samą grubość. Apple planuje dodać nowy przycisk "Capture" poniżej przycisku zasilania, który może być wykorzystywany do szybkiego wykonywania zdjęć i regulacji zoomu. iPhone 16 Pro Max będzie miał zaawansowany system kamer, w tym 48 MP ultra-szerokokątną kamerę oraz peryskopowy teleobiektyw z 5x optycznym zoomem.

Urządzenie zostanie wyposażone w nowy chip A18 Pro, który zapewni wyższą wydajność oraz lepsze zarządzanie energią. Ponadto, iPhone 16 Pro Max będzie obsługiwał 5G Advanced dzięki modemowi Qualcomm Snapdragon X75, co pozwoli na szybszą i bardziej efektywną łączność​. Nowe modele będą obsługiwać Wi-Fi 7, co znacząco zwiększy prędkość transmisji danych i zmniejszy opóźnienia, co jest kluczowe dla inteligentnych urządzeń domowych i headsetów takich jak Vision Pro.