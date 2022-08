Apple Watch Pro będzie drogi. Przecieki wskazują możliwą cenę

7 września Apple ma zamiar zaprezentować serię smartfonów iPhone 14. Według plotek wtedy mamy poznać też szczegóły na temat Apple Watch Pro, czyli zegarka stworzonego z myślą o profesjonalnych sportowcach. Przecieki na temat jego ceny faktycznie udowadniają, że nie będzie to sprzęt dla mas.

Apple Watch Pro ma zaoferować nieco większy wyświetlacz o przekątnej 1,99 cala zamiast dotychczasowych 1,77 cala. Oznacza to, że zegarek w wersji "Pro" prawdopodobnie nie będzie kompatybilny z wykorzystywanymi do tej pory opaskami do Apple Watchy z serii 7. W sprzedawanych obecnie modelach długość koperty wynosi 41 lub 45 mm, a nowy zegarek ma mieć ekran o długości 47 mm.