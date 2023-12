Automatyczne sterowanie ogrzewaniem. Czy to się opłaca?

- Do tej pory nasze domostwa ogrzewaliśmy, wykorzystując instalacje grzewcze oparte przede wszystkim na klasycznym sterowaniu źródłem ciepła typu włącz/wyłącz, bez wydzielenia odrębnych stref ogrzewania. Rozwiązania takie nie gwarantują komfortu cieplnego w poszczególnych pomieszczeniach, które mogą mieć zróżnicowane przeznaczenie, lub gdzie ich użytkownicy wykonują aktywności o różnej intensywności i w różnych porach dnia lub tygodnia. Takie rozwiązanie może prowadzić m.in. do przegrzewania pomieszczeń, które przekłada się na nadmierne straty ciepła do otoczenia. Powodują one zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, co skutkuje wysokimi kosztami ogrzewania - mówi dr hab. inż. Robert Kubica z Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.