Autonomiczne maszyny rolnicze. Człowiek jest zbędny

Autonomiczne rolnictwo to zdecydowanie przyszłość tego sektora gospodarki. Pozwoli ono w znacznym stopniu przyspieszyć pracę na roli, w szczególności te, które trudno wykonać ciężkim sprzętem. Firma Agrihandler oferuje niewielkie pojazdy autonomiczne, które są w stanie wykonywać precyzyjne zadania.

Dziennikarze serwisu wrp.pl opublikowali film prezentujący możliwości pojazdu Naio OZ440. Urządzenie waży 200 kilogramów, a jego uciąg wynosi 300 kilogramów. Jest to dość uniwersalny pojazd i może być wykorzystywany z różnymi narzędziami. Wśród możliwych do wykorzystania wymieniono pielniki, gęsiostopki, brony, czy opryskiwacze.

Podczas prezentacji na tegorocznej Opolagrze pokazano jego współpracę z siewnikiem punktowym. W zależności od wykorzystywanego narzędzia Naio jest w stanie w ciągu dnia obrobić ok. 1 hektara. Trzeba jednak pamiętać o ładowaniu akumulatorów - na pełnej baterii jest on w stanie pracować przez ok. 8 godzin.