Autopilot Tesli niebezpieczny? Raport ujawnia kolizje i wypadki

Samochody elektryczne marki Tesla zyskały na popularności dzięki swoim innowacjom na rynku motoryzacyjnym. Funkcje takie jak autopilot przyczyniły się do rewolucji w postrzeganiu przyszłości transportu.

Rzeczywistość może okazać się inna. W 2021 roku, amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli NHTSA, rozpoczęła śledztwo dotyczące funkcji autopilota w pojazdach Tesla. Wyniki tego badania są niepokojące. To kolejne problemy techniczne marki, po niedawnych informacjach o wadliwych pedałach przyspieszenia w modelu Tesla Cybertruck.

NHTSA przeanalizowała wypadki z udziałem pojazdów Tesla, które miały miejsce od stycznia 2018 roku do sierpnia 2023 roku. Zgromadzono dane o 956 incydentach, w których życie straciło 29 osób. Informacje te omawia portal The Verge.

NHTSA przyznała, że prowadzone przez nią dochodzenie może mieć pewne braki z powodu "luk" w danych telemetrycznych. Możliwe jest, że liczba wypadków z udziałem funkcji autopilota i systemu FSD jest znacznie większa, niż wynika to z dostępnych danych.

Twórcy raportu zwracają uwagę, że system autopilota jest wadliwy i "prowadził do przewidywalnych nadużyć oraz awarii, których można było uniknąć". Najwięcej zarzutów skupia się na niedoskonałym systemie zaangażowania kierowcy, który jest ograniczony możliwościami operacyjnymi autopilota, co tworzy poważne luki w bezpieczeństwie.

W przeciwieństwie do innych systemów, autopilot Tesli zamiast umożliwić kierowcom manewr, po prostu się wyłączał. NHTSA argumentuje, że "to zniechęca" kierowców do aktywnego i uważnego prowadzenia pojazdu.