Technologie dla naszych pupili

Badanie Pet Living przeprowadzone przez Samsung pokazało, że właściciele zwierząt chcieliby w przyszłości lepiej komunikować się ze swoimi pupilami. Czy technologia im to umożliwi?

Dr llyena Hirskyj-Douglas: To, czy zwierzęta mają do czynienia z technologią, zależy od skali, w jakiej wykorzystujemy ją w domu. Obecnie skupiamy się na tym, aby technologie były bezpieczne dla zwierząt (oraz ich właścicieli), a także zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób mogą im pomagać. Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają już właścicielom monitorować ich zwierzęta przy pomocy transmisji wideo. Prowadzone są też badania nad urządzeniami, które pozwolą zwierzętom zadzwonić do swoich właścicieli (DogPhone).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Niektórzy właściciele liczą na to, że gadżety technologiczne wyręczą ich we wszystkich obowiązkach związanych z posiadaniem zwierząt, takich jak karmienie, czesanie czy sprzątanie odchodów. Jednak nasza wiedza na temat tego, w jaki sposób zwierzęta postrzegają nowoczesną technologię i czego mogłyby od niej oczekiwać, jest jeszcze bardzo ograniczona.

Wciąż staramy się dociec, co czuje pies, kiedy właściciel mówi do niego z głośnika, a także czy kot chciałby mieć możliwość sterowania temperaturą i oświetleniem w domu. I przede wszystkim – jak pogodzić to z możliwością kontrolowania tych parametrów przez człowieka.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Lucy Lambriex Zwierzęta potrzebują kontaktu z właścicielami, nawet gdy nie ma ich w domu

Dzisiejsza technologia pozwala nam obserwować poczynania naszych ulubieńców w czasie, kiedy zostają sami w domu. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy wszystko u nich w porządku, czy za nami tęsknią i czy za bardzo nie rozrabiają. Możemy także, za pomocą automatycznych urządzeń, zdalnie nakarmić zwierzaka i zapewnić mu rozrywkę. Co jeszcze?

Dr llyena: Korzystając z technologii, możemy sprawdzić, czy zwierzęta dobrze się czują i czy za nami nie tęsknią, ale także przekonać się, jak bardzo zaskakujące pomysły mogą im wpaść do głowy. Możemy także monitorować lokalizację naszych ulubieńców, zapewnić im gry i zabawy oraz zaproponować do oglądania przeznaczony dla nich kanał telewizyjny, taki jak CleverPet, PupPod czy DogTV. Pojawiają się także pierwsze doniesienia o tym, że technologia może poprawić dobrostan zwierząt, dzięki stymulowaniu ich bodźcami poznawczymi – lecz tego typu interakcje znajdują się dopiero w fazie badań.

W jaki sposób zwierzęta reagują na technologie interaktywne?

Dr llyena: Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo różnie. Zależy to od charakteru, wieku, rodzaju i rasy zwierzęcia, a także wcześniejszych przeżyć i doświadczeń związanych z technologią. Nie bez znaczenia jest również osoba samego właściciela oraz jego sposób korzystania z technologii. Ale to tylko niektóre z czynników, jakie należy brać pod uwagę.

Czy uważa Pani, że technologia jest bardziej potrzebna nam – właścicielom zwierząt, czy może przynosić korzyści także naszym ulubieńcom?

Dr llyena: Potrafię wyobrazić sobie przyszłość, w której to zwierzęta korzystają z inteligentnych technologii – na przykład koty mogą kontrolować temperaturę, poziom oświetlenia czy inne aspekty funkcjonowania domu, a także nawiązywać połączenia z innymi zwierzętami lub ludźmi.

Rozpoczęto już badania nad sposobem projektowania technologii przeznaczonych dla zwierząt i zaspokajających ich potrzeby. Mam tu na myśli, chociażby ekran, za pomocą którego pies może sterować różnymi funkcjami w domu czy medyczny system ostrzegawczy pozwalający psom wezwać pomoc.

Musimy dążyć do osiągnięcia pewnej równowagi, by innowacyjne rozwiązania wspierały zarówno nas samych, jak i nasze zwierzęta.

Co przyniesie przyszłość? Czy zwierzęta powiedzą nam coś ważnego, o czym nie mieliśmy do tej pory pojęcia?

Dr llyena: Im bardziej zagłębiamy się w świat technologii dla zwierząt, tym więcej dowiadujemy się o tym, w jaki sposób możemy im pomóc. Mam tu na myśli nie tylko zwierzęta domowe, ale także te przebywające w schroniskach czy ogrodach zoologicznych.

Dr llyena Hirskyj-Douglas – wykładowczyni na Uniwersytecie w Glasgow specjalizująca się w badaniu interakcji pomiędzy zwierzętami i technologią.

Badanie Pet Living

Co skłoniło firmę Samsung do przeprowadzenia badania Pet Living? Jaka jest geneza tego pomysłu?

Benjamin Braun, Samsung: Marka Samsung, dzięki zaawansowanym technologicznie sprzętom AGD, czyni życie w domu po prostu lepszym i wygodniejszym. Mówiąc o domu, nie możemy zapominać także o naszych czworonożnych przyjaciołach, czyli zwierzętach domowych. W europejskich domach żyje ich obecnie coraz więcej. Przeprowadzając badanie, chcieliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób Europejczycy korzystają z nowoczesnych technologii dla domu oraz jak fakt posiadania zwierząt wpływa na ich decyzje zakupowe, także w obrębie technologii. Dostrzegamy mocno zarysowujący się trend, zgodnie z którym w przyszłości popyt na przyjazne dla zwierząt technologie będzie rósł, szczególnie wśród przedstawicieli pokolenia Z i Y. Uważamy, że cała branża musi być przygotowana na tak zwiększone zapotrzebowanie.

Przyjazne dla zwierząt rozwiązania technologiczne zastosowano już w odkurzaczu Samsung JetBot AI+. Czy to jedyny produkt tego rodzaju? Jak działa to konkretne rozwiązanie i jakie daje nam korzyści?

Benjamin: Dzięki aplikacji SmartThings wszystkie inteligentne urządzenia domowe mogą ze sobą współpracować, będąc dla nas lepszym wsparciem na co dzień. Ale nie skupiamy się wyłącznie na ludziach. Dzięki SmartThings możemy optymalizować środowisko domowe także pod kątem zwierząt. Z naszego badania wynika na przykład, że właściciele zwierząt martwią się o to, że ich zwierzaki, pozostając same w domu, czują się samotne. Uważają, że jest to dla ich pupili bardzo stresujące. Większość z nich jest gotowa wykorzystać rozwiązania technologiczne do tego, by zapewnić swoim zwierzętom większe bezpieczeństwo (36 proc.), a samym sobie mniej zamartwiania się o pupila (36 proc.). Jedna z usług platformy SmartThings, Home Alone Mode, pozwala stworzyć zwierzętom bardziej przyjazne warunki pod nieobecność właścicieli – na przykład poprzez włączenie/wyłączenie konkretnych świateł lub telewizora czy odtwarzanie muzyki.

Źródło zdjęć: © Samsung Automatyczny robot sprzątający JetBot AI+

Automatyczny robot sprzątający JetBot AI+ także jest elementem tego ekosystemu. Aplikacja SmartThings pozwala podglądać zachowanie zwierzaka za pomocą zainstalowanej w urządzeniu kamery, dzięki czemu właściciel może mieć pewność, że pod jego nieobecność nie dzieje się w domu nic złego.

Troska o zwierzęta jest także jedną z myśli przewodnich, jakie towarzyszyły nam podczas tworzenia tagów Galaxy SmartTag. Można je wykorzystywać nie tylko do dokładnego określania lokalizacji naszych ulubieńców, a także do komunikowania się z nimi. Możemy na przykład zawołać swojego kota na posiłek, odtwarzając za pomocą SmartTag melodię, którą rozpoznaje.

Z badania wynika, że zdaniem ponad połowy konsumentów przyjazne dla zwierząt funkcje powinny być standardem w nowoczesnych urządzeniach. Co o tym sądzisz?

Benjamin: Dla nas jest to niezwykle ekscytujące odkrycie, które pokazuje, jak bardzo ludzie kochają swoje zwierzęta. Firmy technologiczne bez wątpienia będą coraz aktywniejsze w tym obszarze, a konsumenci mogą oczekiwać pojawienia się na rynku wielu innowacyjnych rozwiązań. Kiedy przedstawiciele cyfrowych pokoleń Z i Y po raz pierwszy staną się posiadaczami zwierząt domowych, najprawdopodobniej zaobserwujemy wzrost popytu na rozwiązania technologiczne ułatwiające opiekę nad ich pupilami.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca Automatyczny robot sprzątający JetBot AI+

Okazuje się, że owe pokolenia już dzisiaj wydają więcej na swoje zwierzęta i poszukują technologii, które pomogą im w zmierzeniu się z wyzwaniami, jakie wiążą się z posiadaniem w domu futrzanych przyjaciół. Co ważne, pracując nad zaawansowanymi technologicznie produktami i usługami, innowatorzy muszą pamiętać o tym, że nie projektują ich tylko dla ludzi, lecz także dla zwierząt, z którymi dzielimy naszą domową przestrzeń.

Konsumenci są przekonani, że technologia może poprawić dobrostan ich zwierząt (56 proc.) oraz ograniczyć poziom stresu związany z rozłąką z właścicielem (52 proc.). Czy możemy zatem powiedzieć, że marka Samsung otworzy się na zupełnie nową grupę klientów?

Benjamin: Badanie wyraźnie pokazało, że zwierzęta stanowią integralny element naszego życia, a wielu z nas uważa je za członków rodziny. Większość osób uczestniczących w badaniu chciałoby mieć w przyszłości do dyspozycji więcej zaawansowanych technologicznie, a zarazem przyjaznych dla zwierząt rozwiązań. Branża ta cały czas się rozwija. Wszystkie nasze produkty i usługi są opracowywane z myślą o potrzebach naszych klientów, dlatego też możemy zagwarantować, że w przyszłości nadal będziemy podążać tą ścieżką.

Czy firma Samsung planuje w najbliższych latach wprowadzenie na rynek urządzeń przeznaczonych tylko i wyłącznie dla zwierząt? Co przyniesie nam przyszłość?