Samsung tworzy domy przyszłości. Wszystkie sprzęty połączone wspólnym "umysłem"

Sprzęty gospodarstwa domowego, telewizory, tablety i wszelkie inne technologie mobilne firmy tworzą ekosystem inteligentnie połączonych urządzeń, aby chronić środowisko, wspierać zdrowszy styl życia oraz sprawiać, by codzienne przebywanie w domu i poza nim stało się po prostu wygodniejsze. Samsung SmartThings daje konsumentom możliwość kontrolowania i przekształcania własnego otoczenia w dowolny sposób.

Co więcej, w ramach systemu użytkownicy mogą korzystać zarówno ze swoich sprzętów Samsunga, jak i z urządzeń innych firm, które już mają w domu. Wystarczy, że są wyposażone w obsługę Wi-Fi. Samsung nawiązał współpracę m.in. z Philips Hue. Dzięki opcji synchronizacji muzyki SmartThings , podczas odtwarzania muzyki na smartfonach i tabletach Galaxy, oświetlenie Hue może automatycznie zmieniać kolory lub natężenie światła.

SmartThings Energy współpracuje obecnie z około 40 urządzeniami gospodarstwa domowego Samsung, które obsługują SmartThings. Należą do nich pralki, suszarki do ubrań, zmywarki do naczyń, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, odkurzacze, piekarniki, okapy, płyty indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, telewizory i liczniki energii.