Bałtyckie sinice mogą być pożyteczne. Zasilą procesor ARM przez rok

Projekt zakładał użycie sinic do zasilania układu Arm Cortex M0+ przez rok przy wykorzystaniu tylko światła słonecznego. Sinice to cyjanobakterie, czyli jedne z najstarszych organizmów na ziemi, które są samożywne dzięki fotosyntezie. Są one też bardzo odporne na kwaśne środowisko oraz wysoką temperaturę i unoszą się na powierzchni wody.