Zablokowana karta w bankomacie. Jak złodzieje przechwytują kody PIN?

Złodzieje stosują różne metody, aby zablokować twoją kartę i skłonić cię do kontaktu z fałszywym centrum serwisowym . Jednym z najczęstszych sposobów jest użycie kawałka papieru do zablokowania czytnika kart w bankomacie. Kartę wkładasz bez problemu, ale nie możesz jej już wyjąć.

Takie działanie zmusza ofiarę do skorzystania z numeru serwisowego na bankomacie. Niestety, często jest on zasłonięty naklejką z numerem obsługiwanym przez oszustów. Dzwoniąc pod taki numer, natrafiasz nie na bank, ale na złodzieja.

Oszust podający się za serwisanta stwarza wrażenie, że potrzebuje twojego kodu PIN, by zweryfikować twoją tożsamość. Ofiara, będąc pod presją czasu i w stresie, często nie zauważa pułapki i podaje PIN. Następnie, zapewniana o wysłaniu technika do bankomatu, opuszcza miejsce, co daje złodziejowi swobodę do dalszego działania.