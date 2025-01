Uważaj na cash trapping. Jak skutecznie uniknąć pułapki w bankomacie?

Proces wypłaty wygląda normalnie, jednak kończy się inaczej niż w przypadku standardowego, bezpiecznego bankomatu. Różnica polega na tym, że banknoty nie są widoczne i nie trafiają do użytkownika . Umożliwia to zamontowanie dodatkowego elementu w miejscu, gdzie powinny zgłaszać się banknoty.

Dzięki tej specjalnej zaślepce, nie ma możliwości odebrania gotówki z bankomatu. Oszuści często wykorzystują dwustronną taśmę, przylepiając ją do zamontowanego elementu. Banknoty przyklejają się do taśmy, co uniemożliwia urządzeniu cofnięcie pieniędzy, w przypadku ich nieodebrania, jak dzieje się zazwyczaj.