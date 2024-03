Bezemisyjna rewolucja w miejskim transporcie – propozycje najlepszych hulajnóg na sezon 2024

Miasta, przez lata kojarzone z zakorkowanymi ulicami, smogiem i smrodem spalin, coraz mniej przychylnie patrzą na samochód jako środek indywidualnego transportu. Czym go zastąpić? Jedną z ciekawszych alternatyw są elektryczne hulajnogi. Na co zwrócić uwagę przy ich zakupie i które modele są szczególnie warte polecenia?

Ponad siedem dni w roku (dokładnie: 179 godzin) spędzają w unieruchomionych samochodach kierowcy i pasażerowie w najbardziej zakorkowanym polskim mieście. Niechlubny rekord jest przy tym raczej regułą niż wyjątkiem: centra polskich miast są zatłoczone tak bardzo, że szybkie pokonanie nawet kilku kilometrów staje się nie lada wyzwaniem.

W teorii odpowiedzią na ten problem jest transport zbiorowy, ale dobrze zorganizowany, przyjazny dla pasażerów i niedrogi "zbiorkom" dla wielu Polaków wciąż pozostaje niespełnionym marzeniem.

Więc może rower? Korzyści dla zdrowia i kondycji są tu bezsporne, jednak praktyczność tego rozwiązania, gdy musimy nasz jednoślad przenosić, parkować, a na dodatek najlepiej nie spuszczać z oka, jest w najlepszym razie dyskusyjna.

Nic dziwnego, że Polacy od lat poszukują alternatyw: wygodnych, tanich i – jak na pokonywane w mieście odległości – szybkich. Rozwój technologii sprawił, że nie muszą już szukać, bo miejską przestrzeń i serca Polaków szturmem zdobył nowy środek transportu w postaci elektrycznej hulajnogi, która obok innych zalet jest zarazem – jak przystało na XXI wiek – zeroemisyjna. Którą warto wybrać? Wiele zależy od tego, jaka cecha ma dla nas kluczowe znaczenie i ile chcemy wydać na nasz miejski środek transportu.

Dostępna dla każdego (przedział cenowy do 999 zł)

Prosta, lekka i niedroga – hulajnoga Motus Siver City to doskonała propozycja dla nastolatków i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z hulajnogami elektrycznymi i szukają przystępnego cenowo sprzętu.

Niska cena idzie tu w parze z nieskomplikowaną konstrukcją, łatwym składaniem i lekkością - hulajnoga waży zaledwie 13 kg. Jest przy tym dostępna w kilku atrakcyjnych kolorach, a jej użytkownicy mogą dokupić wiele dodatkowych, zwiększających komfort i użyteczność elementów, jak uchwyty na smartfona czy dodatkowe sakwy.

Niska waga, niska cena (przedział cenowy 1999-2999 zł)

Przykładem niedrogiej i poręcznej hulajnogi jest Motus Scooty 10 Lite GEN5, która waży zaledwie 12,5 kg, oferując przy tym nawet 30 km zasięgu. Z ceną 2199 zł to jednoślad lekki zarówno dosłownie – jeśli chodzi o masę – jak i dla naszego portfela.

Jeśli planujemy nieco dłuższe przejazdy, sięgnijmy po ważący tylko 18 kg model Motus Scooty 10 GEN5, którego zasięg to aż 65 km. Łącząc niską masę z zasięgiem, udało się zachować przy tym atrakcyjną cenę tego modelu – zaledwie 2699 zł.

Niska waga hulajnóg sprawia, że – po złożeniu – nasz podręczny środek transportu możemy wszędzie zabrać ze sobą. Schody, wysokie krawężniki, windy czy pojazdy komunikacji miejskiej –nie stanowią żadnego problemu, bo lekki, kompaktowy sprzęt nie zajmuje wiele miejsca, a jego niska masa sprawia, że hulajnogę przeniesiemy jedną ręką.

Mając transport zawsze przy sobie, dzięki hulajnodze wszędzie mamy blisko. Wystarczy zastosować prosty schemat: rozkładamy, jedziemy, jesteśmy na miejscu. I już.

A gdy planujemy częstą jazdę również po zmroku, warto skupić naszą uwagę na hulajnodze szczególnie bogato wyposażonej na taką właśnie okoliczność. NIU KQi3 SPORT kosztuje 2999 zł, oferując wyjątkowy komfort, widoczność i bezpieczeństwo.

Odpowiadają za nie wyjątkowo szeroki i długi podest, dzięki któremu bez problemu znajdziemy swoją ulubioną pozycję podczas jazdy. Nocne przejazdy ułatwi bardzo mocne oświetlenie, a o bezpieczeństwo zadbają – obok jasnych LED-ów – także liczne odblaski, dzięki którym będziemy dobrze widoczni. W sytuacji awaryjnej wspomoże nas solidny, przedni hamulec tarczowy, pozwalający na szybkie i bezpieczne wytracenie prędkości.

Całe miasto w zasięgu (przedział cenowy 2999 – 3999 zł)

Polskie miasta – na tle wielu europejskich aglomeracji – wyróżniają się rozproszoną zabudową. Wygoda urbanistów przekłada się przez to często na niewygodę mieszkańców, bo odległości, które musimy pokonywać w miastach bywają przez to większe.

Gdy połączymy to z nie zawsze idealnym transportem zbiorowym, można odnieść wrażenie, że – jeśli chcemy wygodnie się przemieszczać – jesteśmy skazani na samochód. Na szczęście nic bardziej mylnego!

Odpowiedzią na takie potrzeby jest bowiem hulajnoga elektryczna RUPTOR R1. Ten wyjątkowy sprzęt to prawdziwy długodystansowiec – oferuje aż 75 km zasięgu, co oznacza, że maratoński dystans możemy nim pokonać niemal dwukrotnie! Imponujący zasięg jest w tym przypadku oferowany w wyjątkowo przystępnej cenie – hulajnoga kosztuje tylko 2999 zł.

W praktyce oznacza to połączenie dostępności z brakiem problemów z zasięgiem, spokojną głowę, której nie zaprząta myśl o konieczności ładowania i przekonanie, że zawsze dojedziemy na miejsce. Musimy tylko przyzwyczaić się do prowadzonych z przyjaciółmi dialogów w stylu: "- Tam nie dojedziesz! – Ja nie dojadę? Patrz, to mój RUPTOR R1! – Racja, dojedziesz…"

Moc sportowych emocji (przedział cenowy powyżej 3999 zł)

"Z wielką mocą rodzi się wielka odpowiedzialność" – kultowy cytat ze "Spidermana" łatwo znajdzie zastosowanie także w naszym życiu. Aby się o tym przekonać nie musimy czekać na ugryzienie przez zmutowanego pająka, bo przykładów nie trzeba długo szukać – iście sportowe osiągi, połączone z solidnym, 75-km zasięgiem oferuje hulajnoga RUPTOR R6 V3, wyposażona w dwa silniki o szczytowej mocy 800W każdy. Zapłacimy za nią 4999 zł.

Również i w tym przypadku nie musimy martwić się o komfort dłuższej podróży, który zapewni nam podwójna, sprężynowa amortyzacja, a pełną kontrolę nad sprzętem pomoże zachować dedykowana aplikacja.

Jeśli planujemy zjechać czasem z gładkiej, dobrze utwardzonej drogi, warto rozejrzeć się za sprzętem, który równie dobrze sprawdzi się w trudniejszym terenie. Duże, pompowane, 10-calowe koła hulajnogi Kaabo Mantis 10 ECO pozwolą nam cieszyć się jazdą także w mniej sprzyjających warunkach.

O naszą wygodę zadba wówczas wydajna, podwójna amortyzacja i szeroki podest, dzięki któremu w najtrudniejszych okolicznościach nie będziemy zmuszeni rezygnować z komfortu i bezpieczeństwa.

Amatorów sportowych emocji nie zawiedzie również hulajnoga Motus PRO 10 Sport 2021. Wyceniony na 5999 zł model oferuje imponującą moc szczytową 2x 1300 W. Również i w tym przypadku moc została okiełznana technologią, a dla pewności – by nikt nieprzygotowany nie musiał mierzyć się z przerastającym go wyzwaniem – do uruchomienia hulajnogi potrzebny jest kluczyk. Gdy już go przekręcimy, sportowa charakterystyka tego sprzętu zapewni nam zastrzyk adrenaliny, wiatr we włosach i uśmiech, który nie będzie chciał zejść z twarzy.

Maksymaliści, poszukujący połączenia mocy, bezpieczeństwa i komfortu docenią kosztujący 7999 zł model Dualtron EAGLE, który oferuje łączną moc silników sięgającą 3300 W! Nic dziwnego, że projektanci tego sprzętu równie wielką uwagę, co do jego osiągów, przyłożyli do bezpieczeństwa użytkowników.

Zadbają o nie podwójne, tarczowe hamulce z ABS-em, który zatroszczy się o to, by niespodziewana przeszkoda na naszej drodze została sprawnie ominięta bez wpadania w poślizg. Na wypadek, gdyby ktoś jadący za nami nie miał takich udogodnień, hulajnoga Dualtron EAGLE została wyposażona w mocne, czerwone światło stopu, które z daleka pokazuje, że hamujemy przed przeszkodą.

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zwłaszcza, że ta hulajnoga może nas zabrać naprawdę daleko od domu – jej zasięg to aż 90 km.

