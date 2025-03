Potencjalne źródła czystej energii. Z badań wynika, że kryją się w górach

Międzynarodowy zespół badaczy, w tym geofizyk Sascha Brune z GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, przeprowadził symulacje ruchu płyt tektonicznych, aby zrozumieć procesy produkcji wodoru.

Badacze skupili się na procesie zwanym serpentyzacją, w którym płaszcz pod skorupą ziemską wchodzi w kontakt z wodą, co prowadzi do powstania gazu wodorowego. Proces ten jest bardziej prawdopodobny w górach, gdzie płyty tektoniczne są zsuwane do siebie. Naukowcy zidentyfikowali miejsca, gdzie serpentynizacja może zachodzić nawet 20 razy częściej niż w innych lokalizacjach.