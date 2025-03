Misja na Marsa. Ekspertka ostrzega przed pośpiechem

Zambrzycka-Kościelnicka zauważa, że dwustopniowa rakieta Starship - Super Heavy "nie jest jeszcze operacyjna". Choć testy trwają od kwietnia 2023 r., to górny człon rakiety wciąż sprawia problemy. SpaceX współpracuje z Federalną Administracją Lotnictwa, aby zbadać przyczyny awarii. Kluczowe będzie poprawne lądowanie Starshipa na Ziemi, co dotychczas się nie udało.

Ekspertka podkreśla, że lot na Marsa to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale także fizyczne. Astronauci będą musieli przetrwać w warunkach nieważkości przez co najmniej pół roku, co osłabi ich mięśnie i kości. "Po przylocie na Marsa, gdzie grawitacja jest niemal trzykrotnie słabsza niż na Ziemi, nie odbudują siły mięśni. A czeka ich jeszcze powrót na Ziemię" - podkreśliła Zambrzycka-Kościelnicka.