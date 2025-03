Wpadł na szalony pomysł. Zbudował klawiaturę z 1000 przycisków

Współczesne klawiatury bazują na układzie QWERTY, który jest najpopularniejszym na świecie układem klawiszy, opracowanym w XIX wieku przez Christophera Sholesa na potrzeby maszyn do pisania. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby zapobiegać zacinaniu się mechanizmów wczesnych maszyn do pisania, jednak obecnie znajduje zastosowanie głównie w komputerach. Nazwa układu pochodzi od pierwszych sześciu liter w górnym rzędzie klawiszy alfanumerycznych.