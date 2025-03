Grozi nam "Dziki Zachód" w kosmosie. Przepisy nie nadążają za prywatnymi misjami

W 2025 r. obserwujemy dynamiczny wzrost liczby prywatnych misji kosmicznych . Tylko w trzech pierwszych miesiącach 2025 r. ziemską orbitę opuściło więcej prywatnych misji kosmicznych niż kiedykolwiek wcześniej. Sukcesy takie jak lądowanie Firefly Aerospace na Księżycu kontrastują z porażkami, jak eksplozje rakiet SpaceX. Obecne przepisy, pochodzące z czasów zimnej wojny, nie są dostosowane do współczesnych realiów.

Działania w kosmosie regulują międzynarodowe traktaty ONZ, w tym Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. i Konwencja o odpowiedzialności z 1972 r. Jednak te umowy powstały w czasach zimnej wojny, kiedy eksploracja kosmosu była domeną państw. Dziś to prywatne firmy, jak SpaceX, odgrywają kluczową rolę, co wymaga aktualizacji przepisów.

Traktat o przestrzeni kosmicznej wymaga unikania zanieczyszczenia kosmosu, ale nie odnosi się do problemu śmieci kosmicznych. Brak precyzyjnych definicji i mechanizmów egzekwowania utrudnia zarządzanie tym problemem. Wirtualna Polska podkreśla, że prawo kosmiczne musi ewoluować, aby zapewnić bezpieczne i zrównoważone podróże kosmiczne.

Zbliżamy się do momentu, gdy ludzie będą mogli wydobywać zasoby z ciał niebieskich. Księżyc jest w centrum uwagi, ale brak międzynarodowych regulacji dotyczących własności zasobów poza Ziemią. Stany Zjednoczone dążą do prywatnej własności zasobów kosmicznych, co stoi w sprzeczności z koncepcją "wspólnego dziedzictwa ludzkości".