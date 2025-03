Boston Dynamics zadziwia. Ten robot jest sprawniejszy od człowieka

Najnowsza wersja robota Atlas to wynik wieloletnich wysiłków firmy Boston Dynamics. Nowa generacja humanoidalnych maszyn wyróżnia się większym zakresem ruchów, co znacząco wpływa na jej funkcjonalność. Już wcześniejsza wersja, oparta na technologii hydraulicznej, radziła sobie z podnoszeniem ciężkich i nieregularnych przedmiotów, a także cechowała się dużą mobilnością.

Film pokazuje, jak Atlas spaceruje, czołga się, biega, wykonuje przewroty, tańczy breakdance i robi "gwiazdę". To samo w sobie jest imponujące, ale należy uwzględnić ważny kontekst: te zdolności zostały rozwinięte dzięki uczeniu ze wzmocnieniem, które bazuje na technice motion capture i animacjach. Projekt ten został zrealizowany we współpracy Boston Dynamics z RAI Institute.

Na rynku robotów humanoidalnych działa wiele firm rozwijających swoje projekty. Elon Musk przedstawia ambitną wizję, która przypomina scenariusz filmu science fiction. Planuje on produkcję setek tysięcy robotów Optimus do 2027 roku. To śmiała deklaracja, ale czy jest to realne?