Biopanele z algami. Nowy sposób generowania prądu?

Biomasa to jedno z tych odnawialnych źródeł energii, o których nie mówi się zbyt wiele. Na co dzień słyszy się głównie o fotowoltaice i energetyce wiatrowej. Tymczasem istnieją rozwiązania, które pozwalają na generowanie energii w inny, mniej intuicyjny sposób. Przykładem urządzeń na to pozwalających są biopanele stworzone przez meksykańską firmę Greenfluidics.

W projekcie domu BIQ zielone panele pełnią kilka funkcji. Pobierają z powietrza dwutlenek węgla, który jest następnie przepuszczany rzez wodę, w której znajdują się szczepy alg. Te pochłaniają dwutlenek węgla na potrzeby przeprowadzania fotosyntezy. Efektem tego procesu jest rzecz jasna tlen, który trafia do atmosfery. Przechwytują też ciepło, co pozwala na przykład na zmniejszenie temperatury budynku.

Specjaliści z firmy Greenfluidics chcą nieco ulepszyć ten proces. Przedstawiciele meksykańskiej firmy chcą zwiększyć przewodność cieplną wody, dodając do niej nanocząsteczki węgla. Ciepło będzie przekształcane bezpośrednio w energię elektryczną przez generator termoelektryczny i doprowadzane do budynku. To zbliży biopanele do tradycyjnych modułów fotowoltaicznych.