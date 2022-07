Sposób na wyłączającą się fotowoltaikę? "90 proc. mniej wyłączeń"

Wyłączająca się instalacja fotowoltaiczna to dość powszechnie spotykany problem. Jego przyczyną jest zbyt wysokie napięcie w sieci przesyłowej. Zazwyczaj jest ono efektem pracy wielu przydomowych elektrowni w danej okolicy.

Jeśli napięcie w sieci osiąga poziom 253 woltów, falownik wyłączy się po dziesięciu minutach. Natomiast w przypadku napięcia przekraczającego 264 V, instalacja fotowoltaiczna przestaje pracować natychmiastowo. Następnie przydomowa elektrownia nie pracuje do czasu, aż średnia wartość napięć z ostatnich kilku minut nie wróci do bezpiecznego poziomu. Przekłada się to na spore straty, ponieważ problem uwydatnia się przede wszystkim podczas najbardziej słonecznej pogody.