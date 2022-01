Panele słoneczne do produkcji alg. Żywność i energia ze słońca

Rozwiązanie to postanowił samodzielnie przetestować Cody Reeder – amerykański popularyzator nauki, prowadzący na YouTube kanał Cody'sLab. Cody postanowił zbudować instalację przypominającą panel fotowoltaiczny . Zamiast warstwy z krzemowymi ogniwami zainstalował w nim niewielki zbiornik wypełniony wodą: miniaturową, działającą automatycznie farmę do produkcji alg.

Dlaczego algi? Glony to bardzo wartościowa żywność, zaliczana do tzw. superfoods. Są one wymieniane jako żywność przyszłości, która może rozwiązać problemy aprowizacyjne na Ziemi, a jednocześnie, ze względu na łatwość uprawy, stać się pożywieniem kolonistów, zasiedlających bliższe czy dalsze planety.