Blackout coraz bliżej? Susza może mieć poważne skutki

Większość z nas nie wyobraża sobie swojego codziennego funkcjonowania bez dostępności prądu. Począwszy od ładowania telefonu, oglądania telewizji, przez gotowanie, pranie, oświetlenie, aż po możliwość korzystania z komputera czy przechowywanie jedzenia w lodówce. Nawet obecnie krótkotrwałe przerwy w dostawach prądu bywają dotkliwe, a co jeśli trwałyby znacznie dłużej?

Blackout , czyli całkowita i długotrwała przerwa w dostawie energii może nieść za sobą sporo kłopotów. Jak się okazuje, w przypadku Polski mogą do niej doprowadzić nie tylko starzejące się systemy energetyczne, ale także susza. Europejskie Obserwatorium ds. Susz (EDO) pod koniec czerwca br. przekazało, że ponad 42 proc. terytorium Unii Europejskiej (wyłączając Maderę, Azory oraz Wyspy Kanaryjskie) znajduje się w stanie ostrzegawczym, a 4,3 proc. w stanie alarmowym. Przeważająca część Polski oznaczona jest jako strefa z ostrzeżeniem o deficycie wilgotności w glebie.

Przedłużające się okresy bezopadowe doprowadzają do rozwoju suszy hydrologicznej, obniżania się poziomu wody w jeziorach i zwierciadła wód podziemnych. Według IMGW-PIB, aż 67 proc. stacji hydrologicznych objętych jest strefą wody niskiej (stan na 18.07). Warto więc wiedzieć, że niedostatek wody w rzekach, potrzebnej do schładzania bloków, uniemożliwia efektywną pracę elektrowni.

Jak podaje Rada Unii Europejskiej, fale upałów w lecie 2022 r. dodatkowo zwiększyły presję na rynki energii, powodując z jednej strony wzrost zapotrzebowania na chłód (coraz częściej w naszych domach klimatyzacja staje się standardem), a z drugiej – ograniczenie dostaw energii w wyniku suszy, z powodu której elektrownie wodne nie mają dość zasobów do wystarczającej produkcji. Z kolei elektrownie węglowe chłodzone wodą pracują z ograniczoną efektywnością. To wszystko wpływa na zużycie i przeciążenie sieci, a tym samym podwyższa ryzyko chwilowych przerw w dostawie energii, przyczyniając się do potencjalnego wystąpienia blackoutów.