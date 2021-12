Ceny prądu w Polsce jeszcze nigdy nie były tak wysokie. Co gorsza, eksperci twierdzą, że do 2030 mogą one wzrosnąć prawie o 50 proc. Zdaniem Piotra Woźnego prezesa firmy ZE PAK jeszcze większym problemem są starzejące się systemy energetyczne, które mogą przyczynić się do blackoutów.