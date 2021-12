Prąd najdroższy w historii Polski. Winna cena CO2

Prąd w Polsce najdroższy w historii. To wszystko wina wysokich cen CO2, ale także niekorzystnych warunków pogodowych, przez które nie pracują elektrownie wiatrowe. Według doniesień dziennikarzy serwisu wysokienapiecie.pl średnia cena energii elektrycznej z dostawą dnia następnego była w listopadzie równa 552,40 zł/MWh, co jest kwotą dwukrotnie większą niż oferowana przez ostatnich 20 lat, do wiosny 2021 roku.