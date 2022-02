Bombowce B-52 wróciły do Europy. To "latające fortece"

Bombowce Boeing B-52 Stratofortress to ciężkie bombowce dalekiego zasięgu, które mogą wykonywać różnorodne misje, w tym ataki strategiczne, ofensywne operacje przeciwlotnicze i morskie czy przechwytywanie w powietrzu. Maszyny często nazywane "latającymi fortecami" wyposażono w osiem silników turbowentylatorowych Pratt & Whitney TF33-P-3/103. Dzięki nim B-52 mogą poruszać się z maksymalną prędkością 0,84 Macha (około 1030 km/h).

Rozpiętość skrzydeł B-52 to 56,4 m, długość 48,5 m, a wysokość 12,4 m. Konstrukcja maszyna pozwala na przenoszenie zarówno broni konwencjonalnej jak i jądrowej. Serwis Air Force Technology podkreśla, że w przypadku broni jądrowej może to być np. 12 pocisków manewrujących AGM-129 (ACMS), 20 odpalanych z powietrza pocisków manewrujących AGM-86A (ALCM) oraz osiem bomb. Jeśli chodzi o broń konwencjonalną, to np. pociski AGM-84 Harpoon, AGM-142 Raptor konwencjonalne pociski manewrujące odpalane z powietrza AGM-86 ALCM/CALCM.