Ceny prądu w Polsce szaleją. Czy blackout w końcu dotrze do Polski?

Ceny prądu w Polsce osiągają niespotykane dotąd poziomy, a prognozy na przyszłość nie napawają optymizmem. Kryzys energetyczny dotyka coraz więcej krajów w Europie , co budzi obawy o możliwość wystąpienia blackoutu również w Polsce . Rosnące koszty energii, problemy z dostawami surowców oraz rosnące zapotrzebowanie na prąd stawiają polską gospodarkę przed poważnymi wyzwaniami. Czy Polska jest gotowa na taki scenariusz?

Nie wygląda na to, by sytuacja miała się poprawić. Fundacja Instrat opublikowała raport wskazujący, że do 2030 roku rachunki za prąd mogą wzrosnąć o ponad 800 zł, czyli prawie o 50 procent. Eksperci sądzą, że taki scenariusz jest możliwy, jeśli Polska nadal będzie polegała na węglu jako głównym źródle energii.