Blackout w Polsce. Czarny scenariusz coraz bliżej

Blackout w energetyce to nagłe i rozległe zakłócenie dostaw energii elektrycznej, które powoduje przerwanie zasilania w wielu obszarach lub nawet na obszarze całego regionu lub kraju. Blackouty mogą mieć różne przyczyny i skutki, ale ogólnie polegają na utracie zasilania elektrycznego w szerokim zakresie, co prowadzi do braku prądu elektrycznego w domach, firmach i instytucjach.