Chcesz posłuchać nowego albumu Kanyego Westa? Musisz mieć to urządzenie

Kanye West, a właściwie teraz już tylko Ye, zapowiedział niedawno nadejście albumu "Donda 2". Jego premiera została zapowiedziana na 22 lutego 2022 roku. Przypuszcza się, że tym razem Ye, nie zaliczy poślizgu, ponieważ będzie chciał wykorzystać tak wyjątkową datę, na którą składają się prawie same dwójek.

"Donda 2 będzie dostępna tylko na mojej własnej platformie, Stem Player. Nie na Apple Amazon Spotify czy YouTube. Dziś artyści dostają zaledwie 12 proc. pieniędzy, które zarabia przemysł. Nadszedł czas, aby uwolnić muzykę od tego opresyjnego systemu. Czas przejąć kontrolę i zbudować własny. Przejdź do stemplayer.com teraz, aby złożyć zamówienie" – napisał Ye na swoim IG.

Stem Player, który kosztuje 200 dolarów, pozwala użytkownikom "dostosować dowolny utwór", co oznacza, że może on "kontrolować wokal, perkusję, bas i sample", a także "izolować części", "dodawać efekty" lub "dzielić dowolny utwór na tzw. stemy (wyodrębniać grupy ścieżek zgrane do jednego pliku)".