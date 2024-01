Chińskie baterie wystarczą na pół wieku. Chcą je ładować do telefonów

Baterie jądrowe lub radioizotopowe nie są nowym pomysłem , ale ich zastosowanie jest trudne. Chociaż ich żywotność imponuje, to moc niekoniecznie. Wystarczają sondom kosmicznym, ale nie naszym komputerom. Chiński startup Betavolt zapewnia, że znalazł na to sposób, a jego prototypowa bateria radioizotopowa znajdzie zastosowanie w naszym otoczeniu.

Producent ma też zamiar szybko udowodnić to całemu światu. Zapewnia, że jego projekt baterii nuklearnych jest tak bezpieczny, że może być stosowany w elektronice medycznej, na przykład rozrusznikach serca. Na masową produkcję baterii BV100 możemy liczyć "tak szybko jak pozwolą na to przepisy".

To może budzić wątpliwości nie tylko formalne. Pokazany przez Chińczyków prototyp baterii BV100 jest mikrusem, którego trudno wyobrazić sobie jako następcę baterii litowo-jonowych. Jego możliwości nie wystarczą do uruchomienia smartfona czy laptopa, ale nie jest ostatnim słowem Betavolt. W 2025 roku chiński startup ma być gotowy do produkcji baterii nuklearnych o mocy 1 wata. Jeśli trafią one do sprzedaży, a możliwości łączenia modułów nie są przesadą, technologia ta może znaleźć zastosowanie w elektronice codziennego użytku.