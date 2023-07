Zastąpimy nimi zwykłe baterie. Są tańsze i bardziej ekologiczne

Bateria protonowa wykorzystuje porowatą elektrodę z aktywnego węgla, która została nasączona rozcieńczonym kwasem, by magazynować oddzielony od wody wodór. Następnie działa na podobnej zasadzie jak wodorowe ogniwo paliwowe do produkcji energii elektrycznej. Kiedy bateria zakończy swoją żywotność, wszystkie jej komponenty można zregenerować, wykorzystać ponownie lub poddać recyklingowi.

Dzięki konstrukcyjnym poprawkom naukowcy z RMIT bateria jest mniej narażona na straty energii niż konwencjonalne systemy wodorowe, co daje jej efektywność porównywalną z bateriami litowo-jonowymi. Dodatkowym plusem jest to, że jest ona neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Kolejnym krokiem będzie dalszy rozwój tej technologii we współpracy z Eldor Corporation, która jest międzynarodowym dostawcom części samochodowych z siedzibą we Włoszech. Celem konstruktorów jest powiększenie skali baterii, od watów, do kilowatów, a ostatecznie nawet do megawatów.