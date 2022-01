Chipy covidowe są już wdrażane. "Czy nam się to podoba, czy nie"

Dsruptive Subdermals szwedzka firma technologiczna wynalazła wszczepiany pod skórę mikrochip, który po zeskanowaniu wyświetla status szczepienia przeciwko Covid. Cyfrowy implant szwedzkiej firmy, o wymiarach 2 na 16 milimetrów, został zaprojektowany w taki sposób, aby paszport szczepionkowy wyskakiwał po zbliżeniu do niego czytnika.

Czipy dla zaszczepionych? Oto paszporty covidowe wszczepiane pod skórę

Kosztujące 100 euro urządzenie działa poprzez skanowanie miejsca na ramieniu za pomocą telefonu komórkowego.

Jak donosi brytyjski Express, Dsruptive Subdermals znalazł się pod ostrzałem krytyków, z których niektórzy opisali urządzenia jako "inwazyjne". Hannes Sjoblad, dyrektor zarządzający firmy, odpierał zarzuty, twierdząc, że technologia jest już wdrażana i może pozostać z nami na dłużej.

"Ta technologia istnieje i jest już w użyciu, czy nam się to podoba, czy nie. Cieszę się, że jest to temat do publicznej dyskusji. Nowe technologie muszą być szeroko omawiane i rozumiane. Inteligentne implanty to potężna technologia zdrowotna. Właśnie to budujemy w DSruptive, a naszym celem jest przekształcenie opieki zdrowotnej na skalę globalną" – oznajmił Hannes Sjoblad.

Dyrektor Dsruptive Subdermals wyjaśnił, że mikrochip jest zawsze dostępny dla nosiciela lub dla każdej innej osoby, która chce go odczytać. "Na przykład, jeśli pójdę do kina lub do centrum handlowego, ludzie będą mogli sprawdzić mój status, nawet jeśli nie mam przy sobie telefonu".

